Власти Украины ведут себя как пособники Адольфа Гитлера, шантажируя перемирием. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Сегодня наш верховный вновь протягивает руку, чтобы устранить корень конфликта. Но Киев, как и тогдашние пособники Гитлера, предпочитает террор и шантаж», — сказал глава Херсонской области.

По его словам, жители региона верят в правоту российских властей по вопросу украинского урегулирования.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что сторона будет готова к переговорам после прекращения огня.

Ранее японский эксперт дал совет Украине по переговорам.