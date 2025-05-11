Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нового папу Римского пригласят посетить Кипр

Архиепископ Кипрский Георгий: папа Лев XIV получит приглашение посетить остров
close
Alessandra Tarantino/AP

Новый папа Римский Лев XIV получит приглашение посетить Кипр. Об этом сообщил архиепископ Кипрский Георгий, комментируя отмену своей поездки в Ватикан на встречу с папой Франциском, передает ТАСС.

«Мы обязательно посетим Рим, мы пригласим его (Льва XIV — «Газета.Ru») посетить Кипр, и я уверен, что мы продолжим этот процесс (контакты Кипрской православной церкви с Ватиканом — «Газета.Ru»)», — сказал предстоятель КПЦ.

Георгий добавил, что для подготовки встречи с новым папой будут задействованы другие процедуры. По его словам, для КПЦ «важен институт, а не человек» в отношениях со Святым престолом.

Лев XIV стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве 8 мая. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

9 мая вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска.

Ранее папа Лев XIV впервые прочел молитву «Царица Небесная».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами