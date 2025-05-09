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Епископ прокомментировал первую речь нового папы Римского

Епископ Дубинин: Лев XIV продолжит линию папы Франциска
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Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Судя по первой речи избранного папы Римского Льва XIV (Роберт Прево), он продолжит линию своего предшественника Франциска. Об этом РИА Новости рассказал вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска.

По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Епископ добавил, что Превост не был очень широко известен, «чаще всего его оценивали как умеренного прогрессиста».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее CNN перечислил факты, которые следует знать о новоизбранном папе Римском.

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