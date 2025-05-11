Папа Лев XIV впервые прочел молитву «Царица Небесная»

Папа Римский Лев XIV прочитал молитву Regina Cаeli («Царица Небесная») с центральной лоджии базилики Святого Петра в Ватикане. Об этом пишет Vatikan News.

9 мая вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV (Роберт Прево) продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска. По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

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