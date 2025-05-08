«У нас есть папа!»: главой католической церкви впервые стал кардинал из США

Конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога. Что известно о новом понтифике — в материале «Газеты.Ru».

В Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Римско-католической церкви избрали нового папу Римского. Об этом возвестил белый дым, поднявшийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Имя нового понтифика с центральной лоджии базилики Святого Петра объявил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.

«Я возвещаю вам великую радость: у нас есть папа! Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV»,

— заявил Мамберти.

После этого перед верующими появился сам понтифик. В своей первой речи новый папа Римский Лев XIV обратился с пожеланием мира и призвал католиков строить мосты диалога для его достижения. Кроме этого, он поблагодарил своего предшественника — папу Франциска.

«Мир да будет со всеми вами! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!» — сказал Лев XIV.

close Папа Римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» (к городу и к миру) с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года Guglielmo Mangiapane/Reuters

С избранием понтифика уже поздравили генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а также российский лидер Владимир Путин. Он пожелал папе Римскому успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.

Конклав начался 7 мая. Перед тем, как избрать нового папу, кардиналы провели четыре этапа голосования.

Что известно о новом папе Римском?

Лев XIV — первый американец на престоле Святого Петра. Он родился в Чикаго в 1955 году в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Роберт Фрэнсис Прево окончил Университет Вилланова, получив степень бакалавра по математике, и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став его генеральным настоятелем по всему миру.

close Папа Римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, на балконе собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года Dylan Martinez/Reuters

Будущий понтифик был рукоположен в священники в 1982 году. Как и его предшественник, Лев XIV связан с Латинской Америкой, так как значительная часть его служения прошла в Перу. Сначала он занимал пост канцлера территориальной прелатуры Чулуканаса. Впоследствии возглавил августинскую семинарию в Трухильо, а также служил судьей регионального церковного суда и был членом Коллегии консультантов города. В 1998 году он вернулся в США.

В 2000-м Прево был замешан в скандале после того, как разрешил обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними священнику Джеймсу Рэю поселиться в монастыре августинцев в Чикаго. Он находился близко к католической начальной школе, при этом Прево не уведомил администрацию учреждения о Рэе, который в тот момент находился под строгим надзором.

В 2014-м папа Римский Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфара, а в 2015 году — епископом Чиклайо. В начале 2023-го Прево получил одну из самых влиятельных должностей в Ватикане: он возглавил службу, которая отвечает за назначение епископов. Тогда же папа Франциск возвел его в кардиналы-дьяконы.

close Верующие с флагом США на площади Святого Петра на церемонии избрания Папы Римского Льва XIV, кардинала Роберта Прево из США, Ватикан, 8 мая 2025 года Dylan Martinez/Reuters

В 2025-м Прево стал кардиналом-епископом Альбано, до него этот пост пустовал почти три года. Кроме того, до его назначения ни один кардинал-дьякон не становился сразу кардиналом-епископом, не побывав сначала кардиналом-священником. Это породило слухи, что Прево станет преемником Франциска .

Взгляды нового папы

Лев XIV считается центристом. Он активно выступает за защиту мигрантов и критикует иммиграционную политику президента США Дональда Трампа, однако в других вопросах, таких как ординация (возведение в духовный сан с правом присутствовать при богослужении и таинствах) женщин и признание однополых союзов, придерживается более традиционных взглядов. Он также заявлял, что «продвижение гендерной идеологии сбивает с толку, поскольку оно стремится создать гендеры, которых не существует».

close Верующие на площади Святого Петра на церемонии избрания Папы Римского Льва XIV, кардинала Роберта Прево из США, Ватикан, 8 мая 2025 года Murad Sezer/Reuters