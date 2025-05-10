Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией

В Пакистане открыли воздушное пространство для всех типов рейсов после объявления о достижении договоренности по прекращению огня между Исламабадом и Нью-Дели. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает управление аэропортов Пакистана.

В управлении также заявили, что все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали молиться за мир после эскалации конфликта Пакистана и Индии.