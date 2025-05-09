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В Татарстане приостановили работу одного из аэропортов

Росавиация: в Бугульме ввели ограничения на работу аэропорта
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Depositphotos

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту в городе Бугульме, расположенном в Республике Татарстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, работа аэропорта была приостановлена в 8:00 мск.

В 7:50 мск ограничения были введены в аэропорту Бегишево, который находится в городе Нижнекамске в Татарстане. Воздушная гавань временно прекратила принимать и выпускать самолеты.

Примерно в 6:45 мск аналогичные меры приняли в Саратове. Местный аэропорт Гагарин приостановил работу из-за введенных ограничений.

В последние несколько дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников. Действия украинских войск связали с проведением в российских регионах мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ночью 7 мая очередной атаке дронов ВСУ подверглась Москва, что привело к приостановке работы местных аэропортов и массовым задержкам рейсов. Кроме того, ограничения вводились в воздушных гаванях других городов. Среди них — Калуга, Нижний Новгород, Ярославль и Сочи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкая авиакомпания отменила рейсы в РФ из-за задержек вылетов самолетов в российских аэропортах.

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