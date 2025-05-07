«Нет еды, воды, нечем дышать»: сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов

Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более 6 часов

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов. За прошедшие сутки свою работу ограничивали и аэропорты других городов: Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Ярославля, Сочи, Казани, Нижнекамска и Кирова. Эти регионы также атаковали дроны. Пассажиры десятков рейсов оказались заблокированы в самолетах без еды и воды, а в аэропортах людям пришлось ночевать на чемоданах.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили всего в общей сложности девять БПЛА, летевших в направлении столицы.

В целях безопасности в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничение на вылеты и прием самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие города, включая Санкт-Петербург, Казань и Саратов.

Как пишет канал «Осторожно, Москва», из-за ночной атаки БПЛА во Внуково перенесли десятки рейсов, около 50 рейсов отменили . Пассажиры ждут посадку на самолет по несколько часов.

«В ожидании рейсов люди спят в декоративных зонах аэропорта и сидят в очередях на чемоданах. На табло в аэропорту — сообщения о задержках», — отмечает канал.

Из-за ночной атаки более 180 российских туристов не смогли вылететь в Москву и застряли в аэропорту Абу-Даби, пишет Mash.

«Люди уже больше восьми часов сидят без еды. Борт Air Arabia Абу-Даби — Москва должен был вылететь в 1:30 по местному времени... Вместо брони всем советуют отменять билеты на рейс и брать новые. Багаж никому не выдают», — пишут журналисты.

Рейс «Победы» из Махачкалы в Москву задержали более чем на 13 часов, отмечает Baza. Около 19 часов борт вылетел в Москву, но затем вернулся.

По данным «Интерфакс», «Аэрофлот» 7 мая отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. Суммарно задержаны более 140 рейсов из Москвы и в столицу, запланировано с вылетом по расписанию — более 280.

Рейсы направляют в Пулково

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что 6 и 7 мая аэропорт Пулково принял 74 самолета «чужих» аэродромов.

Оказавшиеся в Пулково пассажиры сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в аэропорту застряли как перенаправленные рейсы, так и летевшие по расписанию. Для их разгрузки не хватает трапов и автобусов.

Российский эстрадный певец Николай Басков тоже застрял в самолете в Пулково. Он летел из Иркутска в Москву, но его рейс перенаправили в Санкт-Петербург из-за угрозы беспилотников. Артист поделился, что не выходит из лайнера на протяжении шести часов.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолет», — добавил исполнитель.

Пассажиры рейса SU2137 из Стамбула в Москву более пяти часов провели в самолете без воды, пищи и связи с представителями авиакомпании. Самолет должен был приземлиться в Москве в 20:25 6 мая, но его перенаправили в Казань, а затем — в Санкт-Петербург.

«Мы более 5 часов сидим на полосе Пулково в неизвестности, ждем чего-то. В самолете нет еды, воды нет даже в туалетах, нечем дышать. У экипажа 4 часа как закончился рабочий день. Службы аэропорта непонятно чем занимаются. На борту с нами пожилая женщина 85 лет, дети. Даже воды не могут подвезти на борт. Это просто уму непостижимо», — рассказали пассажиры «Осторожно, новости».

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Аналогичные случаи произошли с рейсами из Антальи, Дубая и Хургады.

«Нас привезли в Питер и уже 7 часов не выпускают из самолета. Едой не кормили, давали воду, но ее на всех не хватило», — рассказали пассажиры рейса из Антальи каналу «Осторожно, новости». Они отметили, что кто-то уже думает добираться до Москвы поездом.

Такую опцию предложили пассажирам рейса Дубай — Домодедово авиакомпании Emirates, совершившего посадку в Санкт-Петербурге. Их не выпускали из самолета 6 часов, а затем предложили добраться до Москвы самостоятельно, пишет Baza. По словам пассажиров, многие были настолько измотаны, что даже не выдвинули представителям авиакомпании никаких требований.

SHOT со ссылкой на пассажиров сообщил об аналогичной ситуации с рейсом Омск — Санкт-Петербург, пассажиры которого более двух часов не могут покинуть самолет. Они остаются в салоне из-за того, что к борту не могут подогнать трап и автобусы, чтобы доставить пассажиров в терминал.

Росавиация сообщила, что ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Это привело к дополнительным задержкам и изменению маршрутов рейсов. Некоторые самолеты были вынуждены делать большие крюки, чтобы облететь закрытые участки воздушного пространства.

С начала мая это уже третья атака беспилотников на Москву. Ранее, 5 и 6 мая, системы ПВО также отражали атаки дронов, что приводило к временным приостановкам работы аэропортов и задержкам рейсов.