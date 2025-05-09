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Аэропорт Саратова приостановил работу

Росавиация: аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова (Гагарин»), — говорится в сообщении, опубликованном в 6:45 по московскому времени.

Кореняко уточнил, что такие меры ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

При этом Зеленский 3 мая отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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