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В Нижнекамске приостановили работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров
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Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что аэропорт прекратил принимать и выпускать самолеты в 7:50 мск.

Утром 9 мая аэропорт Гагарин в Саратове также приостановил работу. Ограничения на прием и отправку самолетов в этой воздушной гавани были введены примерно в 6:45 мск.

До этого Кореняко сообщил, что 6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге исполнил роль запасного аэродрома и принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в местах назначения из-за введения ограничений на работу местных воздушных гаваней.

Украинские военные начали активно атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников в преддверии Дня Победы. В том числе целью стал столичный регион. Российские власти пригласили на парад Победы, который пройдет на Красной площади в Москве, глав более 20 государств. При этом украинский лидер Владимир Зеленский признался, что «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их поездок в столицу РФ.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет, несмотря на угрозу атаки дронов.

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