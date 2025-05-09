В Нижнекамске приостановили работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров

Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что аэропорт прекратил принимать и выпускать самолеты в 7:50 мск.

Утром 9 мая аэропорт Гагарин в Саратове также приостановил работу. Ограничения на прием и отправку самолетов в этой воздушной гавани были введены примерно в 6:45 мск.

До этого Кореняко сообщил, что 6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге исполнил роль запасного аэродрома и принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в местах назначения из-за введения ограничений на работу местных воздушных гаваней.

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