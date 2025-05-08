Власти Волгограда высказались о возможности переименования города

РИА: предложений о переименовании Волгограда в Сталинград депутатам не поступало

Предложений о переименовании Волгограда в Сталинград не поступало в Волгоградскую областную думу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«В настоящее время на рассмотрении Волгоградской областной думы предложения о переименовании административного центра города-героя Волгограда отсутствуют», — говорится в сообщении.

До этого больше половины россиян (53%) поддержали идею переименовать город Волгоград в Сталинград. Респонденты считают, что переименование города подчеркивает память о подвиге в Великой Отечественной войне. Кроме того, опрошенные отметили необходимость восстановить историческую справедливость таким образом.

7 мая дорожные знаки с надписью «Волгоград» временно заменили на «Сталинград» на всех основных въездах в город.

До этого 15-летняя активистка и жительница региона Регина Султанова предложила насовсем переименовать Волгоград в Сталинград. Соответствующее предложение она направила президенту России Владимиру Путину.

Ранее Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград.