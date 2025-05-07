Волгоград на время празднования 80-летия Победы переименовали в Сталинград

На въездах в Волгоград установили дорожные знаки с надписью «Сталинград»

Дорожные знаки с надписью «Волгоград» временно заменили на «Сталинград» на всех основных въездах в город. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Отмечается, что знаки заменили на время празднования 80-летия Победы. По решению муниципальных властей название Сталинград возвращают Волгограду девять раз в году. В том числе 2 февраля, когда празднуется разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 Мая, 22 июня в День памяти и скорби.

До этого 15-летняя активистка и жительница региона Регина Султанова предложила насовсем переименовать Волгоград в Сталинград. Соответствующее предложение она направила президенту России Владимиру Путину.

По мнению Султановой, это надо сделать, так как город в первую очередь связан со Сталинградской битвой. Она подчеркнула, что страдания жителей города в годы войны не должны быть забыты.

Глава государства не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, однако подчеркнул, что к такому решению должны прийти сами жители.

Власти Волгограда заявили, что надо провести социологический опрос. Если за возвращение городу названия Сталинград проголосуют 80% опрошенных, то можно будет подумать о проведении референдума.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург решили переименовать в Ленинград.