Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград

Путин не против подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, если так решит большинство жителей города. Об этом сообщает ТАСС.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — заявил глава государства.

Накануне Путин поддержал инициативу о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград». Во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым последний передал Путину просьбу ветеранов региона, которые попросили присвоить воздушной гавани историческое наименование.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому историческое наименование «Сталинград» официально присвоили международному аэропорту Волгограда (Гумрак).

30 апреля стало известно, что командиры экипажей во время обращений к пассажирам уже используют название «Международный аэропорт Сталинград» вместо Волгограда.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами