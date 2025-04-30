Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград

Путин не против подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград

Президент России Владимир Путин не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, если так решит большинство жителей города. Об этом сообщает ТАСС.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — заявил глава государства.

Накануне Путин поддержал инициативу о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград». Во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым последний передал Путину просьбу ветеранов региона, которые попросили присвоить воздушной гавани историческое наименование.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому историческое наименование «Сталинград» официально присвоили международному аэропорту Волгограда (Гумрак).

30 апреля стало известно, что командиры экипажей во время обращений к пассажирам уже используют название «Международный аэропорт Сталинград» вместо Волгограда.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров.