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Россияне поддержали идею переименовать Волгоград в Сталинград

Новости Mail: 53% россиян поддержали идею переименовать Волгоград в Сталинград
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Алексей Никольский/РИА Новости

Больше половины россиян (53%) поддержали идею переименовать город Волгоград в Сталинград. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

«53% опрошенных поддерживают или скорее поддерживают эту инициативу, 44% — не поддерживают. 2% затруднились с ответом», — говорится в результатах исследования.

Россияне, которые поддержали такую инициативу, аргументировали свою позицию следующим образом. Переименование Волгограда в Сталинград подчеркивает память о подвиге в Великой Отечественной войне. Кроме того, опрошенные отметили необходимость восстановить историческую справедливость таким образом.

Вместе с тем, переименование Волгограда в Сталинград будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, считают поддержавшие идею россияне. Наконец, часть опрошенных высказала мнение о том, что название «Сталинград» более известно в мире, чем «Волгоград».

При этом участники опроса, которые выбрали вариант ответа «не поддерживаю инициативу переименования городам» отметили следующие причины: «лучше использовать бюджетные средства для развития города вместо переименования».

Опрос проводился среди читателей проекта Новости Mail 5-6 мая. В нем приняли участие более 55 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

7 мая дорожные знаки с надписью «Волгоград» временно заменили на «Сталинград» на всех основных въездах в город.

До этого 15-летняя активистка и жительница региона Регина Султанова предложила насовсем переименовать Волгоград в Сталинград. Соответствующее предложение она направила президенту России Владимиру Путину.

Ранее Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.

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