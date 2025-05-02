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Предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею

Предложившая переименовать Волгоград девочка объяснила это Сталинградской битвой
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Кирилл Брага/РИА Новости

Волгоград нужно переименовать в Сталинград, так как город в первую очередь связан со Сталинградской битвой. Об этом «Известиям» рассказала 15-летняя активистка, жительница региона Регина Султанова, сделавшая президенту России Владимиру Путину соответствующее предложение.

«Те страдания, которые были отданы на нашей земле, не должны быть забыты. Я думаю, если переименовать город — это будет шаг к победе», — сказала девочка.

Активистка отметила, что жители города, которые и должны, как указал президент России, принимать решение о переименовании, разошлись во мнениях: какая-то часть жителей выступила за сохранение исторической памяти, а другая — уже привыкла к нынешнему названию.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает переименование Волгограда в Сталинград.

30 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, если так решит большинство жителей города.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров.

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