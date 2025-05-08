В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Ярославля и Иваново сняли временные ограничения

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

До этого Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу. Все ограничения были сняты в 06:03 мск.

8 мая сообщалось, что 89% воздушных судов, совершивших посадку на запасных аэродромах из-за ограничений на использование воздушного пространства 6-7 мая, вернулись в аэропорты первоначального назначения.

7 мая сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также стало известно, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) возобновили работу.

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