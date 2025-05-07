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В Москве возобновили работу три аэропорта

Росавиация: возобновлена работа аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский
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Нина Зотина/РИА Новости

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) вновь начинают прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Возобновление работы связано с открытием воздушного пространства вокруг аэропортов.

Вместе с тем в аэропорту Шереметьево пока действуют ограничения.

7 мая сообщалось, что в Москве второй раз за вечер приостановили работу аэропорта Домодедово.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют Москву и область на протяжении последних нескольких дней. Украинские формирования нарастили интенсивность атак с применением БПЛА в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Власти РФ пригласили на торжественные мероприятия, включая военный парад, глав более 20 государств. Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их поездок в Москву.

Ранее депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы.

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