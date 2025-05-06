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Депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы

Дубинский: Зеленский может ударить по Москве 8 мая
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Формально воздерживаясь от удара по параду 9 мая в Москве, президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по российской столице 8 мая. Об этом утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий утверждает, что Зеленского «попросили» не наносить удар по Москве 9 мая, поэтому атака может произойти накануне.

Дубинский считает, что такими действиями президент Украины попытается сорвать перемирие, которого добивается глава Белого дома Дональд Трамп.

6 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб. Другие подробности мэр Москвы разглашать не стал.

Утром 6 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью над российскими регионами были сбиты 106 беспилотников ВСУ. Из них 19 уничтожены над Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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