Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:25 по московскому времени.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) также возобновили работу, начали прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения вводились на фоне налетов беспилотных летательных аппаратов. В частности, незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты три украинских БПЛА. К местам падения фрагментов дронов направлены сотрудники экстренных служб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина активными атаками БПЛА на российские регионы лишь демонстрирует свою склонность к террористическим действиям. Он добавил, что сейчас военнослужащие и сотрудники специальных служб принимают все необходимые меры, чтобы празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной и мирной обстановке.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.