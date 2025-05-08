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В Росавиации сообщили число вылетевших по назначению с запасных аэродромов самолетов

Росавиация: 89% севших на запасные аэродромы самолетов вылетели по назначению
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Depositphotos

Почти 90% самолетов, которые из-за ограничений на использование воздушного пространства 6-7 мая совершили посадку на запасных аэродромах, перелетели в аэропорты первоначального назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

В настоящее время из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165, то есть 89%.

Кореняко отметил, что министерство транспорта РФ и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.

7 мая сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) также возобновили работу, начали прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Минтранс надеется к концу дня вернуть авиарейсы к расписанию.

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