Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федеральной службы воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Все ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов, сняты в 06:03 мск.

8 мая сообщалось, что 89% воздушных судов, совершивших посадку на запасных аэродромах из-за ограничений на использование воздушного пространства 6-7 мая, вернулись в аэропорты первоначального назначения.

7 мая сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также стало известно, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) возобновили работу.

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