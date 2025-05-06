Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов

Mash: самолет из Египта экстренно сел в Шереметьево после введения плана «Ковер»
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве, когда на его территории действовал план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале отмечается, что инцидент произошел в ночь на 6 мая. Boeing 737, принадлежащий египетской компании Red Sea Airlines, следовал из Шарм-эш-Шейха в Москву. При этом самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но в тот момент в трех основных аэропортах российской столицы ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Из-за этого лайнеру пришлось кружить в зоне ожидания над Вязьмой, однако запасы топлива начали подходить к концу.

«В 2:00 мск самолет совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Шереметьево, где был введен план «Ковер». Ограничения на рейсы в Шереметьево и Внуково сняли через полтора часа», — говорится в публикации.

Ночью 6 мая три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево — приостановили работу. Также ограничения были введены на прием и отправку самолетов в аэропорту Жуковский в Подмосковье.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в это время в небе над столичным регионом сбили 19 украинских дронов.

Ранее пассажирский лайнер «нарисовал» в небе звезду, пока ждал снятия ограничений на работу аэропорта Санкт-Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами