В Нижнекамске ограничена работа аэропорта

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — сообщил Кореняко.

Он пояснил, что этот аэропорт в данный момент не принимает и не отправляет рейсы. Также ограничения действуют в ближайшем аэропорту, в Казани.

До этого в московском аэропорту Шереметьево были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.