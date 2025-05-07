В аэропортах Жуковский и Калуга ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Жуковский и Калуга. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты.

Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на выполнение взлетов и посадок в аэропортах Иваново и Ярославля. Согласно сообщению, в настоящее время эти воздушные гавани приостановили прием и отправку авиарейсов.

До этого стало известно об отмене десяти авиарейсов в пермском аэропорту «Большое Савино» в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов на Москву. Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта, были отменены восемь рейсов, связывающих Пермь со столичными аэропортами, а также рейсы в/из Сочи.

Ранее в аэропорту Минвод назвали количество отмененных из-за ограничений рейсов.