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В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов

Минтранс РФ назвал недопустимым длительное ожидание пассажиров в самолетах
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта страны в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что 7 мая в ведомстве состоялось заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок. Одной из основных тем обсуждения стала работа воздушного транспорта в условиях различных ограничений.

«Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций», — сказал Потешкин.

Также он добавил, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила. Речь идет о нормах, в том числе регламентирующих предоставление еды и напитков пассажирам, чьи рейсы по какой-либо причине задерживаются.

Днем 7 мая в ряде российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, была приостановлена работа воздушных гаваней в Иванове и Ярославле. По какой именно причине Росавиация приняла такое решение, в заявлении ведомства не уточнялось.

Ранее в аэропорту в Минеральных Водах из-за ограничений на работу отменили семь рейсов.

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