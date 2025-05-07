Аэропорт Казани и Шереметьево приостановили работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в Шереметьево и аэропорту Казани

В Казани временно ограничили работу аэропорта. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Его пост размещен в 4:35.

В ночь на среду, 7 мая, столичный аэропорт Шереметьево тоже временно прекращал работу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность авиаполетов, которая является приоритетом. Воздушные суда не могли взлетать и приземляться в течение трех часов. В 04:07 все введенные ограничения были сняты не только в Шереметьево, но и во Внуково.

Однако спустя 18 минут, в 4:25, представитель Росавиации опять сообщил о том, что Шереметьево временно не работает.

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