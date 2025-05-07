В Махачкале допросили близких участников нападения на полицейских

Следователи допросили родных и друзей участников нападения на полицейских в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

«Следствие допрашивает родственников нападавших, друзей, приятелей, с которыми они общались», — рассказал собеседник агентства.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы, еще два полицейских не выжили.

По данным регионального Минздрава, в общей сложности не выжило трое человек. В больницах находятся пятеро пострадавших: двое полицейских и трое гражданских.

Ранее сообщалось, что один из напавших на полицейских в Махачкале оказался в больнице.