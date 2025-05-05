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МВД: двое полицейских погибли в результате перестрелки в Махачкале

В МВД подтвердили гибель двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале
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Global Look Press

В МВД подтвердили информацию о гибели двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы», — передает ТАСС.

До этого в министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что количество погибших в результате нападения составило три человека. При этом в министерстве не уточняли, кто именно входит в число погибших.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных атаковали наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. В результате перестрелки нескольким стрелкам удалось угнать служебный автомобиль и скрыться с места преступления. По данным МВД Дагестана, двое нападавших были ликвидированы.

Ранее появились данные о хронологии событий при перестрелке в Махачкале.

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Перестрелка в Махачкале
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