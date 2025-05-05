Глава Дагестана представил полную картину нападения на полицейских в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: на сотрудников ДПС в Махачкале напали подло, со спины

Глава Дагестана Сергей Меликов представил полную картину нападения на сотрудников ДПС в Махачкале. Подробности случившегося он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, на сотрудников ДПС напали «подло, со спины». Злоумышленники завладели оружием правоохранителей, а после угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Их остановили стражи порядка и ликвидировали.

Меликов подтвердил смерть двух полицейских и выразил соболезнования их родным и близким.

«Нелюди выбрали для своего грязного плана оживленное место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских», — добавил он.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Угон без цели хищения» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее появилось фото с полицейским, выжившим в схватке со стрелком в Махачкале.