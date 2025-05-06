Один из напавших на полицейских в Махачкале оказался в больнице

Один из двоих напавших на полицейских в Махачкале оказался в больнице

Один из двоих преступников, напавших накануне на полицейских в Махачкале, был ликвидирован, второй — ранен и находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

При этом накануне МВД Дагестана сообщало, что оба нападавших «были нейтрализованы».

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Угон без цели хищения» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.