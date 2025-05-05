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МВД опровергло информацию о четверых напавших на полицейских в Махачкале

МВД Дагестана: на полицейских в Махачкале напали двое преступников, а не четверо
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Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Преступников, напавших на полицейских в Махачкале, было двое, а не четверо, как сообщали некоторые СМИ. Об этом пишет Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«Было двое нападавших. <...> Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было четверо — не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

5 мая в Махачкале неизвестные напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Они угнали служебный автомобиль и попытались скрыться с места преступления. Позднее преступники были уничтожены.

По данным Минздрава РФ, в результате инцидента погибли три человека. Еще пять пострадавших находятся в больницах. Среди них — двое полицейских и трое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку.

Ранее появилось фото с полицейским, выжившим в схватке со стрелком в Махачкале.

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