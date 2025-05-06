Аэропорт Сочи возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были сняты в 22:52 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ограничения в аэропорту Сочи были введены в 22:03 мск.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.