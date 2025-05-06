Аэропорт Саратова исполнил роль запасного для лайнеров, летевших в Москву

Международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в Москву самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Из заявления следует, что аэропорт Саратова исполнил роль запасного аэродрома.

«Гагарин принял <...> девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта)», — уточнил источник агентства.

По его словам, сейчас приземлившиеся в Саратове лайнеры получают наземное обслуживание. С пассажирами, в свою очередь, работают представители различных авиакомпаний.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских дронов. Семь беспилотников сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее пассажирский лайнер экстренно сел в аэропорту Шереметьево в Москве, несмотря на введение плана «Ковер».