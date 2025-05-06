Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу на фоне налета БПЛА

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения действуют с 18:19 по московскому времени, отметил он.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб. Другие подробности мэр Москвы разглашать не стал.

Кроме того, в настоящее время действуют ограничения в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна), а также в аэропорту Жуковский и воздушной гавани Нижнего Новгорода.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.