В Сочи ограничили работу аэропорта

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Информация об этом появилась в Telegram-канале воздушной гавани.

Отмечается, что ограничения начали действовать с 22:03 мск. Причина их введения не уточняется.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.