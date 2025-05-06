В регионах РФ за вечер уничтожили более 10 украинских беспилотников

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 6 мая перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать субъекты страны с помощью дронов самолетного типа.

В результате в период с 17:21 до 18:40 мск в небе над Калужской областью сбили семь беспилотников, а в Тульской области — четыре. Еще два БПЛА уничтожили в столичном регионе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о ликвидации двух украинских дронов, летевших в сторону города. Как он рассказал, на места возможного падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Во второй половине дня 6 мая в нескольких аэропортах на территории РФ ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе работу приостановили московские аэропорты Внуково и Домодедово, а также воздушные гавани в Калуге, Тамбове и Ярославле.

Ранее в подмосковном Ногинске обнаружили фрагменты сбитого беспилотника.