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Украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района.

По словам главы региона, в результате удара 61-летняя женщина получила осколочные ранения, состояние. Сейчас она пребывает с состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время пострадавшую доставят в медицинское учреждение.

5 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По данным журналистов, что (ВСУ) наращивают удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Кроме того, украинские военные подорвали мост вблизи села Званое. Как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее политолог назвал причину атак ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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