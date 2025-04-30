Президент России Владимир Путин заявил, Вооруженные силы РФ вышибли из Курской области Вооруженные сил Украины (ВСУ), однако их остатки сидят «по щелям и в подвалах» и просят эвакуации. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что эвакуация остатков ВСУ из Курской области невозможна из-за их разрозненности, несмотря на то, что ВСУ просят о ней.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, Путин выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Одним из ключевых событий при освобождении Курской области от ВСУ стала операция по проникновению в тыл противника по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, получившая название «Поток». В ней участвовали более 800 российских военных.

Ранее Путин сообщил о французских гражданах, воюющих на стороне РФ.