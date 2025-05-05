ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Военкоры сообщили о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов.

Как сообщил военкор Юрий Котенок, ВСУ наращивают удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также украинские военные подорвали мост вблизи Званого.

Военкор Семен Пегов сообщил, что, как и во время прошлых атак, ВСУ пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Военкор Александр Сладков добавил, что противника удалось отбросить.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины проникнуть в Курскую область.