Президент Украины Владимир Зеленский пытается не дать назвать Курскую область освобожденной от ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Зеленский пытается не дать (президенту РФ Владимиру. — «Газета.Ru») Путину на Параде Победы 9 мая сказать, что армия России полностью выбила врага из Курской области», — написал он.

5 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что к попытке прорыва украинской армии в Курской области привлекли около 250 бойцов. Для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

По данным канала, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область вечером 4 мая. Противник сначала атаковал курское приграничье FPV-дронами и артиллерией, после чего начал продвигаться в сторону границы с РФ от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи в Сумской области Украины.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР.

Ранее российские военные прокомментировали слухи о захвате ВСУ поселка в Курской области.