Установлены личности нейтрализованных стрелков в Дагестане

Установлены личности нейтрализованных в Махачкале мужчин, напавших на патруль ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Ими оказались Алилмагомедов Ахмед и Магомедов Батал, оба 2000 года рождения, пишут журналисты.

Telegram-канал также опубликовал их фотографии.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Оба нападавших нейтрализованы, подчеркнули в полиции. Там также сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

По данным регионального минздрава, в общей сложности погибло трое человек. В больницах находятся пятеро пострадавших: двое полицейских и трое гражданских.

Ранее глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских.