Глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских

Жизни троих гражданских, получивших ранения в ходе перестрелки в Махачкале, ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

Он обратил внимание, что среди гражданских есть пострадавшие, поскольку «нелюди выбрали для своего грязного плана» оживленное место. По словам Меликова, это еще раз говорит о том, что «мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого».

Как добавил глава региона, преступники осуществили свои противоправные действия, чтобы омрачить священные для России дни. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в нападении понесут серьезное наказание.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Угон без цели хищения» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.