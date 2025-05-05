СМИ раскрыли хронологию перестрелки в Махачкале

Baza сообщила о двух перестрелках в Махачкале и раскрыла хронологию событий

По уточненным данным, в нападении на полицейских в Дагестане участвовали двое боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, преступники внезапно атаковали сотрудников ГИБДД, когда те оформляли дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В этот момент ранения получили три сотрудника правоохранительных органов. Боевики же уехали, угнав служебный автомобиль.

Как передает Baza, вскоре машину удалось остановить, за чем последовала вторая перестрелка. Одного из стрелков ранили, после чего он отстреливался лежа, а второй пытался вести стрельбу, укрывшись за выступом дома. Он также не давал правоохранителям подойти к раненому боевику.

Спустя некоторое время стрелок вышел из укрытия и начал обыскивать полицейский автомобиль. Заметив приближение правоохранителя, злоумышленник открыл стрельбу и ранил полицейского, а затем попытался добить его ножом. При этом раненый сотрудник полиции, оказав активное сопротивление, в ходе рукопашной схватки нейтрализовал преступника.

Согласно последней информации от Минздрава Дагестана, всего в перестрелке пострадали семь человек.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Оба нападавших нейтрализованы, подчеркнули в полиции. Там также сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

По данным регионального минздрава, в общей сложности погибло трое человек. В больницах находятся пятеро пострадавших: двое полицейских и трое гражданских.

Ранее появилось фото с полицейским, выжившим в схватке со стрелком в Махачкале.