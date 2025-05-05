Появилось фото с полицейским, выжившим в схватке со стрелком в Махачкале

Стало известно состояние полицейского Мурада М., который пострадал во время рукопашной схватки с одним из стрелков, открывших огонь в Махачкале. Подробности опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 26-летний полицейский сейчас находится в одной из больниц Махачкалы. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Коллеги и близкие верят, что врачи спасут ему жизнь и герой сможет выкарабкаться. Дома Мурада ждут жена и дети», — говорится в публикации.

SHOT также поделился фотографией с пострадавшим правоохранителем. На снимке видно, что Мурад лежит без сознания на больничной койке, на его лице раны от ножа.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что один из стрелков в Махачкале напал на полицейского с ножом. Сотрудник полиции вступил с ним в рукопашную схватку и смог ликвидировать преступника.

5 мая четверо неизвестных открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале. После нападения они угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Как сообщили в МВД Дагестана, двоих злоумышленников удалось ликвидировать, еще двоих разыскивает полиция.

По данным Минздрава Дагестана, трое людей погибли. При этом в министерстве не уточнили полицейские это или гражданские. Пять пострадавших в настоящее время находятся в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Ранее появились данные о хронологии событий при перестрелке в Махачкале.