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Путин удостоил высокого звания трех россиянок за укрепление института семьи

Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня»
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан 5 мая. Почетного звания были удостоены две жительницы Свердловской области и еще одна жительница Республики Дагестан. Как следует из указа, их наградили «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

До этого глава государства в День космонавтики наградил орденом «Родительская слава» супругов Оксану и Кирилла Золотых-Иоаниди из города Байконур, чьи сыновья мечтают стать космонавтами.

По словам Оксаны Золотых-Иоаниди, их старший сын уже учится на летчика. Второй также планирует получить эту специальность. Всего у супружеской пары пять детей, все они являются спортсменами.

19 апреля старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба «Ахмат» Ахмату Кадырову присвоили звание «Почетный гражданин города Грозный».

Ранее тобольскую многодетную семью наградили медалью.

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