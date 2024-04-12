Путин в День космонавтики наградил многодетную семью из Байконура

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» супружескую пару Оксану и Кирилла Золотых-Иоаниди из города Байконур, чьи сыновья мечтают стать космонавтами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оксану Золотых-Иоаниди.

По ее словам, старший сын в семье уже учится на летчика, а второй также планирует получить эту специальность.

«Воспитание пятерых детишек проходит с легкостью, все молодцы. Сегодня, к примеру, участвуя в Гагаринских стартах, двое сыновей заняли 3-е место. Старший сын - патриот своей Родины и учится в Краснодарском высшем военном летном училище, и второй сын в этом году планирует тоже поступать туда же. Я очень горжусь своими сыновьями. Все дети - спортсмены у нас», — рассказала Золотых-Иоаниди.

До этого Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России.

21 февраля президент России вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее Путин вручил награды и присвоил звания деятелям искусств.