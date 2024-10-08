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Тобольскую многодетную семью наградили медалью

Путин наградил семью из Тобольска медалью ордена «Родительская слава»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью из Тюмени медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Еще одна многодетная семья из Тюменской области отмечена на самом высоком уровне. Тоболяки Антон и Светлана Зиновьевы удостоены медали ордена «Родительская слава». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин», — пишет Моор.

Супруги Зиновьевы работают в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь», и являются финалистами Всероссийского проекта «Всей семьей». В семье четверо детей, старшие из которых, Илья и Игорь, уже учатся в Омском государственном медицинском университете и в Тюменском индустриальном университете, а еще двое детей, Георгий и Таисия — в школе.

До этого стало известно, что Правительство России направит дополнительные средства для помощи многодетным семьям.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают семейную ипотеку на рынке вторичного жилья.

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