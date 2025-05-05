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В Дагестане завели уголовное дело после перестрелки с полицейскими

СК Дагестана: возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя
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Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа завели после перестрелки с полицейскими в Махачкале. Об этом сообщает Следком Дагестана в официальном Telegram-канале.

«‎Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали сотрудники и руководство республиканского следственного управления.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. По последним данным, семь человек пострадали, в том числе 17-летняя девушка и 12-летний ребенок.

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане

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Перестрелка в Махачкале
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