Появились данные о хронологии событий при перестрелке в Махачкале

Mash: первыми при перестрелке в Махачкале погибли два сотрудника ППС

Первыми при стрельбе в Махачкале погибли два сотрудника ДПС, их из автоматов расстреляли боевики. Хронологию событий описывает Telegram-канал Mash.

«Третий ГИБДДшник открыл ответный огонь по стрелкам и был ранен», — говорится в сообщении.

По данным журналистов канала, оборонявшийся сотрудник спрятался в укрытии, где его нашли коллеги и передали медикам, однако мужчина умер в больнице от полученных травм.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных (по данным Baza) напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. При этом несколько стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были нейтрализованы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

В МВД сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции.

Ранее СМИ сообщили, что двое выживших стрелков в Махачкале скончались в больнице.