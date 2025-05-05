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Появились данные о хронологии событий при перестрелке в Махачкале

Mash: первыми при перестрелке в Махачкале погибли два сотрудника ППС
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Первыми при стрельбе в Махачкале погибли два сотрудника ДПС, их из автоматов расстреляли боевики. Хронологию событий описывает Telegram-канал Mash.

«Третий ГИБДДшник открыл ответный огонь по стрелкам и был ранен», — говорится в сообщении.

По данным журналистов канала, оборонявшийся сотрудник спрятался в укрытии, где его нашли коллеги и передали медикам, однако мужчина умер в больнице от полученных травм.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных (по данным Baza) напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. При этом несколько стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были нейтрализованы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

В МВД сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции.

Ранее СМИ сообщили, что двое выживших стрелков в Махачкале скончались в больнице.

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Перестрелка в Махачкале
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