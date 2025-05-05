Раскрыты детали ликвидации одного из стрелков, напавших на ДПС в Махачкале

SHOT: один из стрелков в Махачкале погиб во время рукопашного боя с полицейским

Один из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале, получил смертельное ранение во время рукопашной схватки с полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Один из боевиков напал на полицейского с ножом. Сотрудник вступил в рукопашную и ликвидировал нападавшего», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал показал фото с ликвидированным преступником. На снимке видно, что он лежит на земле без признаков жизни в луже крови.

Четверо неизвестных открыли огонь по сотрудникам ДПС на пересечении лиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале 5 мая. После они угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия.

По данным МВД, двое стрелков были ликвидированы. В настоящий момент, как сообщили журналисты, ведется розыск еще двух нападавших.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. По данным Минздрава РФ, пострадали как минимум семь человек, в их числе 12-летняя девочка, ее задело пулей.

Ранее появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале.